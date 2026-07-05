لياقت بلوش: آية الله خامنئي كان زعيماً للعالم الإسلامي وحركات المقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ شارك لياقت بلوش، نائب رئيس حزب "الجماعة الإسلامية" في باكستان والأمين العام لـ "مجلس التضامن الوطني" (Muttahida Milli Yakjehti Council)، في مراسم تأبين رسمية أقيمت في طهران تكريماً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، آية الله السيد علي الحسيني خامنئي. ووفقاً لبيان صادر بهذا الشأن، فقد شارك بلوش - برفقة آصف لقمان قاضي، مدير الشؤون الخارجية في "الجماعة الإسلامية" - في مراسم "وداع القائد"، وقدم واجب العزاء، وحضر صلاة الجنازة في طهران.

وقد شهدت هذه الفعاليات حضور ممثلين عن حكومات وقادة دينيين ووفود من 105 دول. كما ألقى بلوش كلمة في مؤتمر دولي عُقد في مركز طهران للمؤتمرات. وخلال الزيارة، عقد هو وقاضي اجتماعات مع وفود من تركيا وإندونيسيا وإيران واليمن وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان والمغرب وفلسطين ونيجيريا ودول أخرى. والتقى الوفد الباكستاني أيضاً بآية الله شهرياري، الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، حيث تركزت النقاشات حول أنشطة "مجلس التضامن الوطني" الباكستاني وقضايا ذات اهتمام مشترك. وفي كلمته أمام المؤتمر، صرح بلوش بأن وفاة الزعيم الإيراني الراحل قد رفعت مكانته لتتجاوز حدود إيران، ليصبح - في نظره - "قائداً للعالم الإسلامي الأوسع ولحركات المقاومة في جميع أنحاء العالم".