الشيخ قاسم: اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اتفاق الإطار في واشنطن بأنه "مذلة وعار"، معتبراً أنه يمثل تنازلاً عن السيادة ويمس الثوابت الوطنية.

وقال الشيخ قاسم، في بيان حول اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي إن "السلطة تشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة، وقد يصل الأمر إلى ضم هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني".

وأشار إلى أن "ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جداً يتجاوز كل الخطوط الحمراء".

وأضاف أن "هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية".

وتابع: "لقد طعنتم المقاومة في ظهرها باعتبارها خارجة عن القانون، في قلب الحرب ومنذ اللحظة الأولى، بقرار الحكومة المشؤوم"، مخاطباً السلطة اللبنانية بالقول :"آن لكم أن تتراجعوا عن خطاياكم التي تخرب لبنان".

وأكد الشيخ قاسم أن "المقاومة لم تترك الميدان في أصعب الظروف، ولن تتركه"، معتبراً أن "اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة".

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