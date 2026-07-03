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یحیی ابوزکریا: هذه حضارتکم یا أبناء إبستین

3 يوليو 2026 - 22:08
رمز الخبر: 1834932
یحیی ابوزکریا: هذه حضارتکم یا أبناء إبستین

ذکر المفکر الجزائري في تغریدة له رسالة موجهة للطغاة والدعاة بإسم الدیمقراطیة أن "هذه حضارتکم یا أبناء إبستین".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ  ذکر المفکر الجزائري یحیی ابوزکریا في تغریدة له في موقع التواصل الإجتماعي "ایکس" رسالة موجهة إلی الطغاة والدعاة بإسم الدیمقراطیة أن:
" أمریکا الدیمقراطیة والحضارة وحقوق الإنسان... قتلت البنت الملاك زهراء حفیدة السید الخامنئي بصواریخ بل بأطنان من الصواریخ ... هذه حضارتکم یا أبناء إبستین".

هذا وقد کتب سابقا عند شهادة آیة الله العظمی الشهید السید الخامنئي في "ایکس": "سيودّع الإيرانيون والمسلمون الأحرار والشرفاء أحد أبرز القادة الإسلاميين في العصر الحديث؛ القائد الإسلامي العظيم، الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي - أعلى الله مقامه".

انتهی/

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