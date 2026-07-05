سیاسیة هندية: الإمام خامنئي كان قائداً يحظى بالاحترام، ووقف إلى جانب المظلومين في أحلك الظروف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصلت محبوبة مفتي، رئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة، إلى طهران ضمن وفد هندي يشارك في مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق، الشهيد علي خامنئي. وفي تصريحات أدلت بها على هامش المراسم، وصفت مهبوبة مفتي الإمام خامنئي بأنه "قائد محترم ذو إرادة فولاذية، وقف إلى جانب المظلومين حتى في أحلك الظروف"، مضيفة أن مشاركتها في الجنازة تُعد "شرفاً" لها.

وتُشير التقارير إلى أن مفتي هي الزعيمة السياسية البارزة الوحيدة من غير الشيعة القادمة من جامو وكشمير التي تشارك في مراسم الجنازة، مما يبرز أهمية حضورها في هذا الحدث. وكان الإمام خامنئي قد اغتيل مع أفراد عائلته في 28 فبراير/شباط في غارة جوية إرهابية أمريكية-إسرائيلية؛ وقد أثار استشهاده ردود فعل واسعة من شخصيات سياسية ودينية في المنطقة وخارجها. ويضم الوفد الهندي المشارك في المراسم كلاً من سيد عطا حسنين، حاكم ولاية بيهار، وبابيترا مارغريتا، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، اللذين يمثلان الحكومة الهندية في هذا الحدث. وقد استقطبت مراسم الجنازة في طهران وفوداً وشخصيات بارزة من دول عديدة، مما يعكس حجم تأثير خامنئي على الشؤون الإقليمية والدولية.