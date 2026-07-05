"التلغراف": سیکون تشییع القائد الإيراني الشهيد واحدة من أضخم المراسم في التاريخ الحديث

وفقاً لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت الدولیة - أبنا - کتبت صحيفة "التلغراف" البريطانية بتفاصيل عن مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الراحل، آية الله السيد علي خامنئي، مشيرةً إلى أن آلاف الأشخاص احتشدوا في الشوارع المؤدية إلى موقع تکریم الجثمان قبل بدء المراسم الرسمية، مطالبين بالانتقام من أعداء إيران.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين تقديراتٍ تشير إلى أن عدد المشاركين في مراسم طهران قد يصل إلى 20 مليون شخص؛ وإذا أُضيفت إليهم أعداد المشاركين في المراسم التي أقيمت في كل من طهران وقم ومشهد ومدن الزيارة في العراق، فقد يرتفع إجمالي الحضور إلى نحو 35 مليوناً، وهو رقم يضع هذا الحدث من أضخم مراسم التشییع في التاريخ الحديث.

من جانب آخر وصفت صحيفة التلغراف الحضور الجماهيري الكبير بأنه دليل على شعبية آية الله خامنئي ودعمه الشعبي، مشيرةً إلى أنه - خلافًا لبعض التوقعات الغربية بشأن اندلاع اضطرابات داخلیة في إيران - خرجت حشود غفيرة إلى الشوارع لتوديع الزعيم الشهيد.

إضافة إلی ذلك، أشارت الصحيفة إلى حضور وفود من نحو 100 دولة في مراسم التکریم، معتبرةً هذه المشاركة انعكاسا للطابع الدولي للقائد ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية السياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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