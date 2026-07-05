ناشطة اجتماعية هندية: آية الله الخامنئي "رمزٌ للمقاومة"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشادت الناشطة الاجتماعية الهندية الشهيرة، نيها سينغ راثور، بالزعيم الأعلى الإيراني الراحل "الشهيد" السيد علي خامنئي، واصفة إياه بأنه قائد "لم يستسلم قط" ووقف صامداً في وجه القوى العالمية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مراسم تشييع "الشهيد" آية الله خامنئي، كتبت راثور أن الأجيال القادمة ستتذكره كقائد رفض القبول بالهزيمة وأجبر دولاً قوية - مثل الولايات المتحدة - على "الركوع". وأضافت أن أولئك الذين يصفون أنفسهم بالشجعان عليهم أن يتعلموا الشجاعة من نموذج خامنئي.

وقد أُرفق المنشور، الذي نُشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بقصاصة صحفية تُظهر حشوداً غفيرة تجمعت في طهران للمشاركة في مراسم تشييع الزعيم الإيراني الراحل؛ حيث وصف التقرير المشاركة الشعبية الهائلة في فعاليات الحداد. كان الإمام خامنئي قد اغتيل مع أفراد عائلته في 28 فبراير في غارة جوية إرهابية أمريكية-إسرائيلية. وقد أثار استشهاده ردود فعل واسعة من شخصيات سياسية ودينية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. لقد أحدثت وفاة آية الله خامنئي ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والدينية والأيديولوجية حول العالم؛ إذ أشاد به أنصاره باعتباره رمزاً للمقاومة والصمود، في حين أشار منتقدوه إلى الجدل القائم منذ فترة طويلة حول قيادته وسياسات إيران الإقليمية.

وقد جذبت مراسم التشييع في طهران حشوداً كبيرة ووفوداً من عدة دول، مما يبرز أهمية تأثير خامنئي في الشؤون الإقليمية والدولية.