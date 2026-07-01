زعيم ديني كشميري: ستبقى خدمات آية الله خامنئي خالدة في الذاكرة إلى الأبد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــصرح آغا سيد حسن الموسوي الصفوي، رئيس منظمة "أنجمن شريعة شيعان" في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، بأن الخدمات التي قدمها قائد الثورة الإسلامية الراحل، آية الله السيد علي خامنئي، ستظل محفورة في الذاكرة إلى الأبد.

وفي كلمة ألقاها في منطقة "بودغام"، أشار الصفوي إلى تلقيه دعوة لحضور مراسم تشييع القائد الراحل. وأوضح أن الدعوة تتعلق بالمراسم المقرر أن تبدأ في الرابع من يوليو في طهران، معرباً عن أمله في المشاركة في موكب التشييع، ومؤكداً أن "الخدمات التي قدمها الشهيد للإسلام ستظل خالدة في الذاكرة". كما أضاف أنه يعتزم تقديم باقات الزهور "نيابة عن المجتمع بأسره"، وسيحمل معه "مشاعر أهالي جامو وكشمير؛ تلك الروح التي تحلى بها من وقفوا إلى جانب القائد".