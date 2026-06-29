جامعة وارث الأنبياء (ع) التابعة للعتبة الحسينية تحصد المركز الثاني بين الجامعات الأهلية العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، الاستاذ الدكتور واقد الموسوي أن "جامعة وارث الأنبياء (عليه السلام) التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، حققت إنجازا أكاديميا عالميا جديدا، بعد حصولها على مرتبة متقدمة في تصنيف الاستدامة العالمي (THE Impact Rankings 2026) الصادر عن مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي".

وأوضح أن "الجامعة جاءت ضمن الفئة (401-600) عالميا من بين (1,603) جامعة مشاركة حول العالم فيما حلت بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأهلية في العراق، في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز دورها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير الدولية".

وأضاف أن "الجامعة سجلت حضورا متميزا في عدد من أهداف التنمية المستدامة، إذ جاءت بالمرتبة (53) عالميا في هدف "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، وبالمرتبة (101-200) عالميا في هدف "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، فيما حلت ضمن الفئة (201-300) عالميا في هدف "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"".

وأكد على أن "تصنيف التايمز للاستدامة يستند إلى مجموعة من المؤشرات العالمية التي تقيس مدى إسهام الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تقييم جودة التعليم، وكفاءة البحث العلمي، والابتكار، والشراكات الدولية، والمسؤولية المجتمعية، والسياسات المؤسسية والبيئية".

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والرعاية المباشرة من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي, والامين العام للعتبة الحسينية الاستاذ حسن رشيد جواد العبايجي فضلا عن رئاسة الجامعة، وتضافر جهود الكليات والمراكز والأقسام كافة، في تطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي، وترسيخ ثقافة الاستدامة في مختلف مفاصل العمل الجامعي، بما يعزز مكانة جامعة وارث الأنبياء (عليه السلام) بين المؤسسات التعليمية الرائدة على المستويين المحلي والدولي.