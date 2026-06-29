شعبة الزينبيات تُنفّذ خطة تنظيمية لتفريغ الحرم الشريف واستقبال المعزيات في ذكرى دفن الأجساد الطاهرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استنفرت شعبة الزينبيات التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة جهودها التنظيمية لتفريغ حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) واستقبال المعزيات في ذكرى دفن الأجساد الطاهرة. وأجريت الأعمال بالتعاون مع قسم رعاية الصحن الشريف وقسم حفظ النظام وقسم إدارة الحرم الشريف في العتبة المقدسة. وقالت مسؤولة الشعبة، السيدة سوسن أحمد الجبوري، إنّ "الاستعدادات انطلقت منذ الساعة الخامسة صباحًا، إذ جرى تفريغ الحرم المطهر بالكامل وتخصيصه للنساء فقط، بما أتاح للمعزيات أداء مراسم الزيارة والعزاء بانسيابية وانتظام".

وأضافت أنّ "الملاكات توزعت على مداخل الحرم الشريف ومخارجه لتنظيم حركة الزائرات وضمان انسيابية الدخول والخروج طوال ساعات الزيارة، فيما خُصص سرداب الساقي لاستقبال الزائرين الرجال، بما أسهم في تحقيق انسيابية عالية وتسهيل حركة الوافدين إلى المرقد الطاهر". وأشارت الجبوري إلى أنَّ "الجهود التنظيمية والأمنية المشتركة أسهمت في استيعاب الأعداد الكبيرة من المعزيات، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لإحياء ذكرى دفن الأجساد الطاهرة، بما يعكس مستوى التنسيق بين الأقسام الساندة".