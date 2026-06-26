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عمدة نيويورك يشارك في مجلس عزاء استشهاد الامام الحسين (ع)+(صور)

26 يونيو 2026 - 11:13
رمز الخبر: 1831557
عمدة نيويورك يشارك في مجلس عزاء استشهاد الامام الحسين (ع)+(صور)

كتب ممداني في تدوينة على منصة (X): "يوم عاشوراء هو يومٌ للذكرى والتضحية والتأمل".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شارك عمدة نيويورك زهران ممداني، اليوم الجمعة، في مجلس عزاء أقيم في المدينة احياء لذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في العاشر من محرم.

وكتب ممداني في تدوينة على منصة (X): "يوم عاشوراء هو يومٌ للذكرى والتضحية والتأمل".

وأضاف "اليوم، في العاشر من محرم، نتذكر التزام الإمام الحسين(ع) الراسخ بالحق والكرامة"، مشيرا الى ان "إرثه الخالد يُذكّرنا بالقيم الراسخة للإيمان، وخدمة بعضنا بعضًا، والإيمان بأن العدالة تستحق النضال دائمًا".

وذكر ان "مدينتنا تستمد قوتها من تنوع التقاليد الدينية التي تُشكّلها، ومن نضالنا المشترك ضد الظلم والقهر، فلنُواصل العمل بهذه القيم ونحن نبني مدينةً أكثر عدلًا لكلّ نيويوركي".

عمدة نيويورك يشارك في مجلس عزاء استشهاد الامام الحسين (ع)+(صور)

عمدة نيويورك يشارك في مجلس عزاء استشهاد الامام الحسين (ع)+(صور)

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