قسم صناعة الشبابيك ينفذ أعمال سحب السبائك الفضية وتشكيلها لباب المحسن (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نفذ قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها في العتبة العباسية المقدسة أعمال السحب التشكيل على السبائك الفضية لباب المحسن (عليه السلام).

وقال معاون رئيس القسم المهندس حسام محمد جواد، إنّ "ملاكاتنا تنفذ أعمال السحب والتشكيل على السبائك المعدنية الفضية لباب المحسن (عليه السلام) داخل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، لتشكيل كتلة معدنية تستخدم في مراحل التصنيع باستخدام المكائن المتخصصة وذلك بعد صهر معدن الفضة وتحويله على شكل حبيبات صغيرة". وأضاف، أنّ "ملاكات القسم تعمل على إجراء العمل بدقة وعناية من أجل تقطيع هذه السبائك وتهيئتها للدخول في مراحل العمل اللاحقة باستخدام مكائن الـ CNC المتطورة".