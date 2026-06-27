جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل جنوب سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت مصادر بمحافظة درعا جنوب سوريا، اليوم السبت، بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية من 9 آليات في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف المحافظة الغربي.

ووفقا للمصادر، فقد انتشرت عناصر القوة العسكرية الإسرائيلية بين الأحياء السكنية في القرية، تحت غطاء من طائرات مسيرة، حلقت في أجواء المنطقة، ما خلق حالة من القلق والاستنفار بين الأهالي دون ورود معلومات عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أي أحد منهم.

كما لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي توضيحات بشأن أسباب هذه العملية أو السقف الزمني المرسوم لها.

وكانت مصادر قد أفادت بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس بتوغلين منفصلين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث قامت القوات المتوغلة بنصب حواجز مؤقتة وإجراء عمليات مداهمة وتفتيش البيوت، كما عمدت إلى استجواب مدنيين قبل أن تنسحب في وقت لاحق إلى داخل الأراضي المحتلة.

ووفقا للمصادر، فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من سيارتين عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد، قبل أن تتابع طريقها نحو سرية جملة، المعروفة باسم "سرية الوادي".

وتشهد مناطق ريف درعا الغربي بين حين وآخر توغلات عسكرية إسرائيلية وعمليات مراقبة جوية، في ظل استمرار التوتر على طول الشريط الحدودي.

.....................

انتهى / 323