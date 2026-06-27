منع أنشطة حسينية آل ياسين في الكويت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت إدارة "حسينية الياسين" في منطقة المنصورية بالكويت عن تعليق مراسم العزاء حتى إشعار آخر؛ وهو قرار أفاد بعض النشطاء الكويتيين بأنه جاء عقب إجراءات رسمية أدت إلى إغلاق هذه الحسينية التاريخية، مما أثار مجدداً قضية القيود المفروضة على الشعائر الدينية الشيعية في بعض دول الخليج العربي. تُعد هذه الحسينية واحدة من أقدم المراكز الدينية الشيعية في الكويت، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1909. وقد زعم بعض النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت أن هذا الإجراء جاء نتيجة قيود فرضتها السلطات المعنية، حالت دون استمرار مراسم عاشوراء في هذه الحسينية. تُعتبر "حسينية الياسين" من المراكز الدينية الشيعية البارزة في الكويت، وقد احتضنت على مدى أكثر من قرن مراسم العزاء والبرامج الثقافية والمناسبات الدينية المختلفة.

يأتي هذا التطور في وقت لطالما كانت فيه كيفية إقامة المراسم الدينية وطقوس العزاء في شهر محرم في بعض الدول العربية المطلة على الخليج العربي محل نقاش وجدل؛ إذ فُرضت في بعض الحالات قيود -تحت ذرائع إدارية أو أمنية أو تنفيذية- على إقامة شعائر دينية معينة، وهو ما قوبل بردود فعل من قبل مجموعات من النشطاء الاجتماعيين والدينيين. ويرى بعض المراقبين أن تقييد أنشطة المراكز الدينية وفرض قيود على جوانب معينة من مراسم العزاء قد يؤثر على الحضور الاجتماعي والثقافي للمجتمعات الشيعية في المنطقة. وفي المقابل، عادةً ما يبرر مسؤولو هذه الدول مثل هذه الإجراءات واللوائح باعتبارها تندرج ضمن المعايير الأمنية والتنظيمية الخاصة بالمراسم العامة. وقد لفت تعليق الأنشطة في "حسينية الياسين" قبيل أيام عاشوراء انتباه العديد من النشطاء الدينيين والاجتماعيين، وأثار تساؤلات حول مستقبل أنشطة هذا المركز التاريخي وإمكانية استئناف مراسم العزاء فيه.