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في الثالث عشر من المحرم.. قسم الشؤون الخدمية يوفر 6 آلاف صندوق من المياه للزائرين

29 يونيو 2026 - 16:44
رمز الخبر: 1833239
في الثالث عشر من المحرم.. قسم الشؤون الخدمية يوفر 6 آلاف صندوق من المياه للزائرين

السيد عباس أبو العوب: إنّ القسم وفر 6 آلاف صندوق من المياه للزائرين عبر موكبه الخدمي ضمن الخطة الخدمية التي أعدها لشهر المحرم الحرام.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وفر قسم الشؤون الخدمية في العتبة العباسية المقدسة، 6 آلاف صندوق من المياه للزائرين، ضمن خطته الخاصة باليوم الثالث عشر من شهر المحرم الحرام. وقال معاون رئيس القسم السيد عباس أبو العوب: إنّ "القسم وفر 6 آلاف صندوق من المياه للزائرين عبر موكبه الخدمي ضمن الخطة الخدمية التي أعدها لشهر المحرم الحرام"، مضيفًا أنّه يواصل تجهيز المواكب الخدمية في المدينة القديمة بالمياه؛ لدعم جهودها في خدمة الزائرين". 

وبيّن أنّ "ملاكات شعبة السقاية التابعة للقسم تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين المياه المبردة للزائرين، إلى جانب نشر مجموعة من محطات التوزيع في المحاور الرئيسة للمدينة القديمة".

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