إصدار كتاب بعنوان "حبيب بن مظاهر من المهد إلى الطفّ" للدكتور طهماسبي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، كتابًا بعنوان "حبيب بن مظاهر من المهد إلى الطفّ"، لمؤلّفه الدكتور أصغر طهماسبي.

ويُعدّ الكتاب أحد النتاجات العلميّة المنبثقة عن مسابقة أفضل مؤلّفٍ عن أنصار الإمام الحسين (عليه السلام)، إذ حاز مؤلّفُهُ المركز الثالث في النسخة الأولى من المسابقة التي خُصّصت لتسليط الضوء على شخصية حبيب بن مظاهر الأسدي (رضوان الله تعالى عليه).

ويتناول الكتابُ سيرة حبيب بن مظاهر (رضوان الله عليه) منذ ولادته حتّى استشهاده في واقعة الطفّ، مستعرِضًا أبرز المحطّات التي شهدتها حياته ومواقفه في نصرة أهل البيت (عليهم السلام)، عبر سبعة فصولٍ توثّق جوانب متعدّدة من سيرته العلمية والإيمانية والجهادية.

وبيّن المؤلف في مقدّمة الكتاب أنّ هذا العمل يهدف إلى إظهار مكانة حبيب بن مظاهر ودوره في نهضة الإمام الحسين (عليه السلام)، عبر قراءةٍ موثّقة لسيرته واستحضار مواقفه الخالدة التي جسّدت قيم الولاء والتضحية والإخلاص.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود قسم الشؤون الفكرية والثقافية في التعريف بشخصيّات أنصار الإمام الحسين (عليه السلام)، وإثراء المكتبة الإسلامية بالمؤلّفات والدراسات التي تسلّط الضوء على سيرهم ومآثرهم.

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