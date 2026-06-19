اعتراف الاحتلال بمقتل 4 جنود وإصابة ضابط كبير جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مجلس مستوطنة “آدم” شمال شرقي القدس المحتلة أعلن مقتل أحد جنوده من المستوطنة خلال المعارك. كما أفادت بأن قائد الكتيبة القتيل كان ضابطًا في سلاح المدرعات برتبة مقدم، ويتولى قيادة الكتيبة 52 ضمن لواء غفعاتي.

وأضافت التقارير أن 17 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا في استهداف القوة العسكرية قرب بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان، إلى جانب مقتل العسكريين الأربعة.

حزب الله: تدمير 3 دبابات إسرائيلية واستهداف قوة إنقاذ باشتباكات جنوب لبنان

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة ضابط كبير من الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك التي دارت الليلة الماضية في جنوب لبنان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر عسكرية أن “الحدث الأمني الصعب” وقع قرب بلدة كفرتبنيت، وشمل استهداف دبابة للكتيبة 52، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وبحسب المصادر، فإن جسمًا أصاب الدبابة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد طبيعته، وما إذا كان طائرة مسيّرة أو صاروخًا موجّهًا.

إلى ذلك، اعترفت قوات الاحتلال صباح الجمعة بإصابة 4 عسكريين إسرائيليين جنوب لبنان إثر إصابتهم بمسيرة مفخخة في حدث آخر وقع فجر اليوم، وفق إذاعة جيش الاحتلال.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله”، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان، مؤكدة وقوع اشتباكات مباشرة مع القوة المتوغلة.

وقال الحزب، في بيان عسكري، إن القوة الإسرائيلية التي ضمت فصيلاً من المدرعات وآخر من المشاة جرى استدراجها إلى ما وصفه بـ”منطقة المقتل”، قبل الاشتباك معها بمختلف أنواع الأسلحة.

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