وفد باكستاني يشارك في مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اليوم الجمعة في كلمته أمام المجلس الوطني لبلاده: "دعانا رئيس الجمهورية الإيرانية للمشاركة في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد آية الله العظمى الخامنئي، المقررة في 3 و4 يوليو ، وسيشارك وفدنا في هذه المراسم وفقًا لواجبه."

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