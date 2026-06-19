وفد باكستاني يشارك في مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اليوم الجمعة في كلمته أمام المجلس الوطني لبلاده: "دعانا رئيس الجمهورية الإيرانية للمشاركة في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد آية الله العظمى الخامنئي، المقررة في 3 و4 يوليو ، وسيشارك وفدنا في هذه المراسم وفقًا لواجبه."
..........
انتهى/ 278
19 يونيو 2026 - 16:17
رمز الخبر: 1829127
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن وفدًا من بلاده سيشارك في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الامة الشهيد.
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اليوم الجمعة في كلمته أمام المجلس الوطني لبلاده: "دعانا رئيس الجمهورية الإيرانية للمشاركة في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد آية الله العظمى الخامنئي، المقررة في 3 و4 يوليو ، وسيشارك وفدنا في هذه المراسم وفقًا لواجبه."
تعليقك