60 ألف مصلٍّ يشاركون في أداء صلاة الجمعة في الأقصى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن 60 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مراسل وكالة “صفا”، أن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وأشار إلى أن القوات نصبت العشرات من السواتر الحديدية في أرجاء المدينة وداخل البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وفحصت هوياتهم.

يُشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ ثلاث سنوات المواطنين من محافظات الضفة وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

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