إصدار العدد الحادي والثلاثين بعد المئة من مجلة حيدرة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد 131 من مجلة "حيدرة" الشهرية المخصّصة لشريحة الفتيان.

وتشرف على إصدار المجلة شعبة الطفولة والناشئة التابعة للقسم، التي تعمل على تقديم محتوى تربوي وثقافي يسهم في بناء شخصية الفتيان وتعزيز ارتباطهم بالقيم الإسلامية والإنسانية.

وتضمن العدد الجديد مجموعة من المقالات والموضوعات المتنوّعة، تناولت مناسبة عيد الغدير الأغر، إلى جانب مواد ثقافية وأدبية وعلمية تهدف إلى إثراء معارف الفتيان وتنمية مهاراتهم الفكرية.

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