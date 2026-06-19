خطيب جمعة طهران: صبر الشعب الإیراني هو من هزم أمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح حجة الإسلام " أبو ترابي فرد" من على منبر صلاة الجمعة في طهران اليوم: إن القوة ثمرة الصبر. إيران وفلسطين وغزة وبيروت واليمن والعراق تقف جنبا إلى جنب، والشارع والميدان والدبلوماسية تتكامل في مسار واحد وتقف جنبا إلى جنب.

استراتيجية القائد الشهيد للثورة الإسلامیة في بناء القوة كانت مواجهة الطامعين في العالم

واعتبر خطيب صلاة الجمعة أن ركائز القوة تكمن في العلم والثروة والمعرفة، مؤكداً أنه: إذا لم ترتبط عوامل القوة هذه بالتربية الإنسانية والعقلانية والإلهية، فإنها ستتحول إلى أداة للهيمنة وتوظيف القدرة في مسارات العنف والحروب.

وأضاف: يشدد النظام الإسلامي على ضرورة امتلاك القوة، إذ يتمثل أحد أهدافها الاستراتيجية في التمكن من الصمود في وجه الظالمين. كما تمثلت استراتيجية الإمام الشهيد سماحة آية الله العظمى السيد "علي خامنئي" ( قدس سره) في بناء القوة للشعب الإيراني ومحور المقاومة، لمواجهة أمريكا بهذه القوة، ومنع الطامعين في العالم من الاستحواذ غير المشروع على مصالح الشعوب.

وتابع حجة الإسلام أبو ترابي فرد: إن ثمرة القوة الإيرانية تجلت في الصمود خلال العام المنصرم أمام جبهة الاستكبار العالمي وتحقيق الانتصار في مواجهتها. لقد سعت قوتان نوويتان عالميتان إلى تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة، وتحويل «تل أبيب» إلى قوة مهيمنة عسكرياً في غرب آسيا من جهة، وإسقاط النظام السياسي الإيراني من جهة أخرى؛ حيث كانتا تعتقدان أن النظام السياسي لإيران الإسلامية يمثل عقبة أمام مآربهما، وأنه بإزاحة هذه العقبة ستُفتح أمامهما كل الأبواب.

العدو لم ينجح في تحقيق أي من مآربه

وقال: إن العدو كان يسعى إلى تدمير القدرات الدفاعية والعسكرية لإيران، مضيفاً أنه كان يهدف إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، وتغيير الجغرافيا السياسية لإيران، ومحو الحضارة الإيرانية وإعادة البلاد إلى عصر الحجر؛ بل حاول حتى القضاء على حلفائنا في المنطقة. إلا أنه، وعلى الرغم من كل هذه المحاولات، لم ينجح أي منها؛ فقد أراد لكنه لم يستطع.

وأضاف خطيب صلاة الجمعة في طهران: إن النيران الكثيفة للصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب عمليات الاعتراض التي نفذتها منظومات الدفاع الجوي بكل اقتدار، تعكس تنامي قوة محور المقاومة وترسخ الارتباط بين الشعب والحکومة.

وأکد: إن هذا الانتصار هو ثمرة قيادة تتسم بالحزم والحكمة من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "مجتبى الخامنئي" وتجسيدٌ للصمود الوطني والدفاع الوطني المشرق والخالد للشعب الإيراني.