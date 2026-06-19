قائد الثورة الاسلامية يوجه خطابًا الى الشعب الإيراني حول المفاوضات مع أمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد قائد الثورة الإسلامية أن المفاوضات المباشرة التي ستُعقد مستقبلاً لا تعني قبول وجهة نظر العدو.

وقال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي في خطاب موجه إلى الشعب الإيراني بشأن التفاهم بين رئيسي إيران وأمريكا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

أيها الشعب الإيراني المتحمّس والوفي

كما اطّلعتم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي إيران وأمريكا وخلال الوصول إلى هذه المرحلة، بذل المسؤولون المعنيون جهوداً كبيرة بدافع الحرص وحُسن النية، بينما كان الرئيس الأمريكي، بدافع حالة من الارتباك والضغط، يستخدم مختلف أدوات الضغط لتحقيق ذلك.

من حيث المبدأ، كانت لي رؤية أخرى، لكنني وبناءً على التعهّد الذي قدّمه الرئيس المحترم بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي نيابةً عنه وعن بقية الأعضاء، بشأن صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة وتحمل المسؤولية الصريحة عن ذلك، فقد وافقت على هذا الإجراء. كما صرّحوا بأنهم إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن يقبلوا بذلك.

ومن هذه اللحظة، سنكون نحن، أي أنتم الشعب العزيز وهذا العبد الضعيف، بانتظار تحقق الشروط المذكورة، لكن من البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستُعقد مستقبلاً لا تعني قبول وجهة نظر العدو. ونأمل أن تجلب دعوات مولانا صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) مختلف أشكال النصر والفتوحات للشعب الإيراني الشريف.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي

18 يونيو 2026

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