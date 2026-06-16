في رسالة شكر إلى قاليباف الشيخ نعيم قاسم يثمن دعم إيران للبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد الشيخ نعیم قاسم في رسالته شكره لقاليباف وفريق العمل المفاوض، ومن بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، راجيًا نقل مشاعر الامتنان إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، تقديرًا لما وصفه باهتمامه ومتابعته المستمرة.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن الكلمات تعجز عن التعبير عن حجم الامتنان للمواقف الإيرانية الداعمة للبنان، ولا سيما الجهود الرامية إلى إلزام الإحتلال بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم على مختلف الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية.

كما شدد الشيخ قاسم على أن إيران وقفت إلى جانب حزب الله والمقاومة والشعب اللبناني على مدى السنوات الماضية، معتبرًا أنها قدمت الدعم دون أن تطلب مقابلًا، ومؤكدًا أنها كانت دائمًا نصيرًا للقضايا التي تؤمن بها في المنطقة.

وأضاف أن دعم إيران للمقاومة والشعوب المستضعفة أسهم في تعزيز صمودها في مواجهة التحديات، معربًا عن تقديره للدور الإيراني في دعم القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة.

...........

انتهى/ 278



