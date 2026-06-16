تنظيم ندوة حول أثر القرآن في بناء الفرد والمجتمع

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقام مركز التعليم الأكاديمي التابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة ندوة قرآنية بعنوان "أثر القرآن الكريم في حياة الفرد وبناء المجتمع"، بالتعاون مع جامعة وارث الأنبياء (عليه السلام) / كلية التقنيات الحديثة.

وأضاف أن "الندوة استُهلّت بتلاوةٍ عطرةٍ للقارئ أحمد مصطفى الشريخاني، أعقبتها محاضرة علمية بيّن فيها الهادي" أن القرآن الكريم ليس كتاب تلاوة فحسب، إنما هو منهج حياة متكامل، يُهذّب سلوك الفرد، ويُقوِّم فكره، ويُعيد بناء الإنسان على أسسٍ من الإيمان والوعي والأخلاق".



وأشار إلى أن "المحاضرة تناولت أيضًا الأبعاد الفقهية والعقائدية والاجتماعية للقرآن الكريم، وما تمثّله من محاور أساسية في بناء الوعي الديني، فضلًا عن دورها في ترسيخ قيم العدالة والتكافل والمسؤولية، وبناء مجتمع متماسك تسوده الرحمة والنظام واحترام الإنسان".



وبيّن" أن "الندوة شهدت حضور عميد كلية التقنيات الحديثة ، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والأساتذة، فضلًا عن مشاركة واسعة من الطلبة".



وأوضح" أن الندوة اختُتمت بفتح باب الأسئلة والنقاش، إذ شهدت تفاعلًا مميزًا من الحضور، وتمّت الإجابة عن استفسارات الطلبة في أجواء علمية بنّاءة".



تندرج هذه الأنشطة ضمن سلسلة البرامج التي تنفذها دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، والهادفة إلى نشر الثقافة القرآنية وتوثيق حضورها في المجتمع.

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