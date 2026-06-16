إصدار كتاب "ثلاث رسائل في عشر سنوات" في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ صدر في العراق كتاب "ثلاث رسائل في عشر سنوات"، الذي يتناول ثلاث رسائل وجهها الشهيد قائد الثورة الإسلامية إلى شباب الغرب على مدى عقد من الزمن، من تأليف العلامة الشيخ طالب السعدي. ويُعدّ هذا الكتاب من بين الأعمال الفكرية والتحليلية للعلامة الشيخ طالب السعدي، الأستاذ في حوزة النجف الأشرف. ويُعرّف هذا العمل بمؤلفٍ معروف في الأوساط العلمية والثقافية العراقية، كشخصية فاعلة في التوجيه الفكري وجهاد التفسير، ويحظى بمكانة مرموقة بفضل حضوره المؤثر بين جيل الشباب العراقي.

لطالما حرص الشيخ طالب السعدي على انتقاء مواضيع استراتيجية ومؤثرة في مؤلفاته وأنشطته، ساعيًا إلى شرح القضايا الفكرية والثقافية للعالم الإسلامي للجيل الشاب بأسلوب تحليلي وتوعوي. طالب السعدي كاتب وباحث ومفكر إسلامي عراقي. تركز مؤلفاته ومقالاته بشكل أساسي على الدراسات القرآنية، والفكر الاجتماعي والسياسي الإسلامي، وشرح المفاهيم التربوية.