حصيلة الإبادة في غزة تتجاوز 73 ألف شهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت وزارة الصحة في بيان لها صباح الاثنين أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، بسبب الظروف الميدانية وتعقيدات الوصول إلى المناطق المتضررة.

ووفق البيان فإن إجمالي الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 992 شهيدا، إلى جانب 3144 مصابا، فيما سجلت فرق الإنقاذ 784 حالة انتشال.

وعلى صعيد الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73003، مقابل 173252 إصابة، في مؤشر يعكس حجم الخسائر البشرية المتواصلة في القطاع.

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