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حصيلة الإبادة في غزة تتجاوز 73 ألف شهيد

15 يونيو 2026 - 15:40
رمز الخبر: 1827482
حصيلة الإبادة في غزة تتجاوز 73 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد جرى انتشاله، إضافة إلى تسجيل 6 إصابات نتيجة الاستهدافات المتواصلة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت وزارة الصحة في بيان لها صباح الاثنين أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، بسبب الظروف الميدانية وتعقيدات الوصول إلى المناطق المتضررة.

ووفق البيان فإن إجمالي الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 992 شهيدا، إلى جانب 3144 مصابا، فيما سجلت فرق الإنقاذ 784 حالة انتشال.

وعلى صعيد الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73003، مقابل 173252 إصابة، في مؤشر يعكس حجم الخسائر البشرية المتواصلة في القطاع.
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