تدمير رادار استراتيجي امريكي للإنذار المبكر في البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تُظهر صور تم نشرها وتحليلات "المصادر المفتوحة" (OSINT) أن أحد الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدف رادار إنذار مبكر استراتيجي امريكي في البحرين؛ وهو موقع يُعتبر جزءاً من شبكة الإنذار والدفاع الصاروخي الامريكية في المنطقة.

وبناءً على هذه التقارير، فقد تم استهداف رادار "AR-327" المتمركز في منطقة "جبل الدخان"، أعلى نقطة في البحرين.

ويستضيف هذا الموقع راداراً بعيد المدى ثلاثي الأبعاد، من صنع شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، ويبلغ مداه حوالي 470 كيلومتراً، حيث يراقب الممرات المائية في الخليج الفارسي والمداخل الجوية لمضيق هرمز.

وقام محللو "المصادر المفتوحة" بمطابقة موقع أعمدة الدخان، بناءً على صور نشرتها مصادر إيرانية، مع إحداثيات مجمع رادار جبل الدخان؛ وهو ما يعزز احتمال حدوث إصابة مباشرة لهذه المنشأة.

وتُطرح هذه التحليلات في الوقت الذي تعلن فيه أمريكا وبعض الدول العربية في المنطقة عادةً، أثناء الهجمات الصاروخية الإيرانية، أنه تم اعتراض وتدمير معظم أو كل الصواريخ. ومع ذلك، أفادت صور الأقمار الصناعية والتقييمات المستقلة، في العديد من الحالات بعد انتهاء النزاعات، بحدوث إصابات دقيقة لبعض الأهداف العسكرية ومرافق البنية التحتية؛ مما يثير مجدداً النقاش حول مدى فعالية أنظمة الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الصاروخية الإيرانية.

ويُعتبر هذا الرادار أحد العقد المهمة في شبكة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي الإقليمية، حيث يرتبط بالأنظمة الأمريكية وعمليات الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج الفارسي.

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