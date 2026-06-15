تقرير مصور/ تجهيز وتنفيذ اللافتات الخاصة بمراسم إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) في الحرم العلوي المطهر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن الاستعدادات المبكرة لإحياء شهر محرم الحرام، باشرت العتبة العلوية المقدسة، ممثلةً بورشة التطريز التابعة لهيئة الاستثمار، أعمال تجهيز وتنفيذ اللافتات والقطع الخاصة بمراسم العزاء وإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)، بما يسهم في إظهار الحرم العلوي المطهّر بحلّته الخاصة التي تواكب هذه المناسبة الأليمة.

رمز الخبر: 1827488