تعزية قائد الثورة الإسلامية إثر وفاة آية الله العظمى محمد إسحاق الفياض

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وجّه آية الله السيد مجتبى الخامنئي رسالةً قدّم فيها التعازي برحيل المرجع الكبير آية الله الحاج الشيخ محمد إسحاق الفياض، مثمّنًا خدماته العلمية والحوزوية والإرشادية، ومعزّيًا الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ومقلّدي ذلك المرجع الراحل ومحبيه، والشعب الأفغاني، وعائلته الكريمة بهذا المصاب.

وفي ما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

لقد أثار نبأ رحيل المرجع الكبير، آية الله الحاج الشيخ إسحاق الفياض (طاب ثراه)، بالغ الحزن والأسى، وأدخل الحوزات العلمية، ولا سيّما الحوزة المقدسة في النجف الأشرف، في حالة الحداد.

إنّ سنوات حضور سماحته في حوزة النجف الأشرف المقدّسة، ونهله من محضر أعلامها الكبار، أمثال المرحوم آية الله السيد أبي القاسم الخوئي (رض)، وتربيته للتلامذة، وتأليفه للكتب، وإشرافه على المسار العلمي في تلك الحوزة، وإرشاده للمؤمنين ومقلّديه، ليست سوى جانب من خدمات هذا الفقيه التي لن تُنسى، وستبقى آثارها الصالحة إن شاء الله.

إنني إذ أتقدّم بخالص التعازي في هذا المصاب الجلل إلى حوزة النجف الأشرف، وعموم مقلّدي ذلك المرجع الراحل ومحبيه، ولا سيّما الشعب الأفغاني المقاوم والشجاع، وإلى أسرته الكريمة؛ أسأل الله المتعالي أن يمنّ على ذلك الفقيد السعيد بعلوّ الدرجات، وأن يحشره مع أوليائه، وأن يمنّ على ذويه بالصبر الجميل والأجر الجزيل.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي

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