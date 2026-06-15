اتصال هاتفي لوزيري الخارجية الإيراني والسعودي حول بنود مذكرة التفاهم 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اجرى سيد عباس عراقجي وفيصل بن فرحان، وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، محادثة هاتفية ظهر اليوم الاثنين.

وأطلع وزير الخارجية الإيراني في هذه المحادثة نظيره السعودي على بنود وآخر التطورات المتعلقة بمذكرة تفاهم إسلام آباد.

وأشار عراقجي إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه التنفيذ الجيد لبنود التفاهم، وأكد على ضرورة التوقف الكامل لاعتداءات الكيان الصهيوني ضد لبنان.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره لدور السعودية في العملية الدبلوماسية الجارية بهدف إنهاء الحرب العدوانية الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وأكد على أهمية استمرار هذه العملية.

وأكد الطرفان أيضاً على استمرار المشاورات الوثيقة والتعاون الدبلوماسي بين طهران والرياض بشأن التطورات الإقليمية، وضرورة تعزيز الجهود لإحلال السلام في المنطقة.

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