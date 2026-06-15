رئيس منظمة الأوقاف الايرانية: ثقافة عاشوراء يمكن أن تكون حلاً للمجتمع لتجاوز المشاكل والتحديات المقبلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية "السيد مهدي خاموشي" أن "ثقافة عاشوراء، بالاعتماد على الصبر والمثابرة والتضامن الاجتماعي، يمكن أن تكون حلاً للمجتمع لتجاوز المشاكل والتحديات المقبلة".

وأشار الى ذلك، رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية "حجة الإسلام والمسلمين السيد مهدي خاموشي" في مؤتمر "منادون عاشورائيون" والذي أقيم بحضور مجموعة من المداحين وذاكري أهل البيت (ع) في العاصمة الايرانية طهران.

وتطرق إلى إلى التقلبات التاريخية لإيران والتجارب المريرة الماضية، مُستشهدًا ببعض الاتفاقيات التاريخية مثل "كلستان" و"تركمانجاي" و"هرات" و"البحرين"، مُشددًا على ضرورة المعرفة الدقيقة بالتاريخ لتجنب تكرار أخطاء الماضي.

وصرّح رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية أن "إيران تمتلك إمكانيات طبيعية وبشرية هائلة"، مضيفاً: "إن الاستخدام الأمثل للموارد والقدرات الوطنية كفيل بتمهيد الطريق أمام تقدم البلاد ومكانتها".

وأشار إلى "مجالات كالأمن الغذائي والزراعة والاقتصاد البحري والطاقة والتنمية العلمية"، مؤكداً أن "التخطيط والإدارة السليمة في هذه المجالات من الضرورات الأساسية لمستقبل البلاد".

وشدد على أن "ثقافة عاشوراء زاخرة بتعاليم الصبر والمثابرة والأمل"، قائلاً: "إن هذه الثقافة قادرة على توجيه المجتمع في تخطي الصعاب والتحديات، وتعزيز روح التضامن والصمود بين أبناء الشعب".

وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس منظمة الأوقاف الايرانية في الشؤون الثقافية والاجتماعية "الشيخ غلام رضا عادل" إلى اقتراب شهر محرم الحرام، مؤكدًا على "ضرورة تضافر جهود الهيئات الدينية، والمداحين، والمؤسسات الثقافية لإقامة مراسم عزاء سيد الشهداء (ع) بأبهى صورة".

وفي معرض حديثه عن أهمية التخطيط لأيام محرم، قال الشيخ عادل: "يمثل شهر محرم فرصة قيّمة لشرح ثقافة عاشوراء ونشر تعاليم أهل البيت (عليهم السلام) في المجتمع".

وأوضح أن الهيئات الدينية، والمداحين، والخطباء يلعبون دورًا هامًا في نقل رسالة ثورة الإمام الحسين (ع)، مضيفًا: "التنسيق والتآزر بين المجموعات الثقافية والدينية يمكن أن يوفر الظروف لإقامة مراسم عزاء سيد الشهداء (ع) بأبهى صورة."

كما أكد الشي عادل على دعم الأنشطة الثقافية والدينية المتعلقة بأيام محرم، وصرح: "تعزيز البرامج المعرفية والثقافية إلى جانب مراسم العزاء يمكن أن يساعد في تعميق فهم الناس لأهداف ورسائل ثورة عاشوراء."

يُذكر أن مؤتمر "منادون عاشورائيون" أقيم بحضور مداحين وذاكرين لأهل البيت (ع) ومجموعة من المسؤولين الثقافيين والدينيين، وتم التأكيد فيه على دور المداحين في نشر ثقافة عاشوراء ومعارف أهل البيت (ع) في العاصمة الايرانية طهران.

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