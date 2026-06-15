المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان بشكل فوري ودائم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الجمهورية الإسلامية، وبتوجيهات القيادة، رسّخت تفوقها في مواجهة العدو الأميركي الصهيوني، وذلك بدعم الشعب وجهود القوات المسلحة.

وبحسب بيان المجلس، فقد نجحت إيران في وضع اللمسات الأخيرة على نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب (مفاوضات إسلام آباد) بين إيران والولايات المتحدة، وذلك مساء يوم 14 حزيران/يونيو، بعد جولات مفاوضات شاقة ومكثفة استمرت لأشهر.

وأضاف البيان أنه بناءً على التوافقات التي تم التوصل إليها، تنتهي الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، بشكل فوري ودائم اعتباراً من هذه الليلة، كما ينتهي الحصار البحري المفروض على إيران فوراً وبشكل كامل.

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة الموافق 19 حزيران/يونيو.

وأوضح أن المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى الاتفاق النهائي ستُرجأ إلى ما بعد تنفيذ الطرف الآخر التزاماته بموجب مذكرة التفاهم .

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد مفاوضات مكثفة.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إنه اعتباراً من هذه الليلة سيتم إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانبه، اكتمال الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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