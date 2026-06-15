العتبة العلوية تستعد لإستضافة عوائل شهداء مدرسة ميناب لتكريمهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت العتبة العلوية المقدسة عن إكمال جميع التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستضافة كل عوائل شهداء مدرسة الشجرة الطيبة (ميناب)،في إطار مذكرة التفاهم التي وقّعتها الأمانة العامة للعتبة المقدسة مع الجهات المعنية خلال زيارتها الشهر الماضي الى عدد من المدن الإيرانية التي تضررت جراء الحرب.

وأكد رئيس لجنة الحملة الإغاثية عضو مجلس الإدارة الخادم حيدر العيساوي أن البرنامج يتضمن التكفّل الكامل لكل عوائل الشهداء في زيارة إيمانية وثقافية إلى العتبات المقدسة والمراقد الشريفة في العراق، ابتداء بنقلهم واستضافتهم إلى جانب إعداد فقرات وبرامج خاصة تهدف إلى مواساتهم وتكريمهم وتقديم الرعاية المعنوية لهم، تقديراً لتضحيات أبنائهم.

وأضاف أن هذه الاستضافة تمثل الوجبة الأولى من عوائل الشهداء ضمن سلسلة من البرامج المدرجة في خطة الحملة الإغاثية التي أطلقتها العتبة العلوية المقدسة، مؤكداً أن اللجان المختصة أنهت جميع الترتيبات اللوجستية والخدمية لاستقبال الضيوف وتوفير الأجواء المناسبة لإقامتهم وتنقلاتهم من مناطق سكناهم حتى عودتهم الى ديارهم.

ويشمل البرنامج زيارة مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) الى جانب إقامة مراسم تكريم لعوائل الشهداء برعاية السيد الامين العام ، فضلاً عن زيارة العتبات المقدسة المزارات الشريفة.

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