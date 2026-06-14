منتقدًا نتنياهو... إيهود باراك: الحرب جعلت إيران أقوى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال إيهود باراك، رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق، اليوم الأحد، في استمرار لانتقاداته للسياسات الخاطئة للحكومة وجيش الكيان المحتل: "لقد خرجت إيران من الحرب أقوى، بينما أصبحت إسرائيل أضعف".

ووصف رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق نتيجة الحرب بأنها إضعاف الكيان المحتل وجعل إيران أقوى.

كما أعلن يائير لبيد، رئيس المعارضة في الكيان الصهيوني، في هذا السياق، أن الاتفاق الذي تبلوره أمريكا مع إيران لا يحقق أيًا من الأهداف الحربية التي حددتها إسرائيل، وأن النظام الإيراني لا يزال قائمًا، والبرنامج الصاروخي لا يزال موجودًا، ولا تزال طهران قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي.

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