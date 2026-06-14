مشجعو البوسنة یملؤون شوارع تورنتو بهتافات مؤيدة لفلسطين قبل مباراة كأس العالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حوّل آلاف المشجعين البوسنيين شوارع تورنتو إلى ساحة تضامن مع فلسطين قبيل مباراة منتخبهم الوطني الافتتاحية في كأس العالم ضد كندا. لوّح المشجعون بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "فلسطين" و"حرية فلسطين" وهم يتجمعون في أنحاء المدينة الكندية قبل المباراة. لفتت هذه المشاهد انتباهًا واسعًا، وعكست الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية بين المشجعين البوسنيين، الذين لطالما عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين في الفعاليات الرياضية.

استمرت هذه المظاهرة في نهج الدعم الذي أظهره المشجعون والمنتخبات الوطنية البوسنية في الملاعب والفعاليات الرياضية الدولية، مؤكدين دعمهم للحقوق الفلسطينية. أضفت الهتافات المؤيدة لفلسطين بُعدًا سياسيًا وإنسانيًا على أجواء افتتاح كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما أثار ردود فعل قوية من المشاركين والمتفرجين في تورنتو.