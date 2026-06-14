قسم بين الحرمين ینتج 64 ألف لتر من الماء يومياً استعداداً لشهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ یواصل قسم بين الحرمین في العتبة العباسیة جهودها في تحلية وتبريد المياه من خلال قسم التبريد التابع لها، مستخدمةً أنظمة متطورة تُسهم في توفير مياه شرب نقية في المنطقة الواقعة بين العتبتين الحرامتين.

وصرح رئيس قسم محطات التبريد وتحلية المياه، المهندس حسن رشيد، بأن الإدارة تُنتج ما يقارب 64 ألف لتر يوميًا من المياه المُبردة والمُحلاة، والتي تُوزع عبر نوافير مياه الشرب المنتشرة في المنطقة الواقعة بين الحرمین. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الإدارة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للزوار وضمان إمداد مستمر بالمياه المُبردة والنقية، لا سيما مع اقتراب شهر محرم الحرام وتوافد ملايين الزوار إلى مدينة كربلاء المقدسة.