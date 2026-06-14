آية الله السبحاني یشید بالمجلس الأعلى للحكمة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقد رئيس مجلس الحكماء الأعلى اجتماعًا مع المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى جعفر السبحاني، أحد أبرز المراجع الشيعية. وأشاد المرجع الديني الأعلى السبحاني، خلال الاجتماع، بحضور العلماء في مجلس الحكماء الأعلى، واصفًا إياه بالقيمة العظيمة، قائلاً: "إن وجود هؤلاء السادة الأجلاء في مجلس الحكماء نعمةٌ عظيمة".

وفي كلمةٍ بمناسبة ذكرى الشهيد الدكتور لاريجاني، أكد المرجع الديني الأعلى على أن تكريم العلماء والمفكرين عملٌ جليل، لا سيما في حالة الشهيد لاريجاني. واختتم المرجع الديني الأعلى السبحاني كلمته بالدعاء لجميع أعضاء مجلس الحكماء الأعلى، قائلاً: "نسأل الله العلي القدير أن يمنّ على أعضاء مجلس الحكماء الأعلى الكرام برضاهم ورحمته". خلال الجلسة، قدّم آية الله فياضي ثلاثة مواضيع رئيسية، وقدّم تقريراً عنها: عرض ومراجعة النظام الأساسي المعدّل والمعتمد للهيئة العليا للحكمة الإسلامية. تقرير عن أنشطة الهيئة، بما في ذلك نسخة من رسالة الهيئة العليا للحكمة الإسلامية الموجّهة إلى الجماعة العالمية للفلاسفة، والتي تُرجمت ونُشرت بعشر لغات مختلفة خلال حرب رمضان. تقرير عن برامج إحياء ذكرى الفلاسفة، مع التركيز بشكل خاص على الفيلسوف الشهيد، الدكتور لاريجاني.