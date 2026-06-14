السيد الصافي: العمل التبليغي مسؤولية الجميع وله أثر في بناء المجتمع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي أنّ العمل التبليغي مسؤولية الجميع وأثره كبير في بناء المجتمع.

جاء ذلك في أثناء استقبال سماحته الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) سماحة آية الله رضا رمضاني والوفد المرافق له، والحديث عن عدد من القضايا الثقافية والتبليغية، وسبل التعاون الثقافي والإعلامي بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خدمة الفكر الإسلامي الأصيل.

وأشار سماحته إلى أهمية قراءة الواقع الراهن وما تمر به المجتمعات الشيعية في ضوء التجارب التاريخية، مستشهدًا بما جرى لأمير المؤمنين والسيدة الزهراء (عليهما السلام)، وما تحمله تلك المواقف من دروس وعبر يمكن الإفادة منها في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأوصى بالاستفادة من هذه اللقاءات في إطلاق برامج ثقافية وتربوية تستهدف فئة الشباب، ولا سيّما طلبة الجامعات، والإفادة من مناسبات وبرامج متنوعة، منها محافل التخرج الجامعي والقسم في محضر الإمام الرضا (عليه السلام)، لما له من أثر إيجابي كبير في نفوس المتخرجين، والإسهام في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية الراهنة.

وأكد سماحته أنّ خط الإمام الحسين (عليه السلام) كان وما يزال عبر التاريخ عاملاً مؤثرًا في إحداث التغيير الإيجابي وإفشال مخططات الأعداء، مشددًا على أهمية العمل التبليغي، ولكل فرد في هذا المجال بحسب موقعه، لما له من أثر كبير في بناء المجتمع.

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