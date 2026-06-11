اليمن يعلن عن وقوفه مع قيادة ايران حكومة وشعباً في مواجهة العدوان والحصار الأميركي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذّرت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء اليمنية، اليوم الخميس، من استمرار العدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية في إيران، وما يُمثّله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنّ "العدوان الأميركي المستمر على إيران سيدفع المنطقة إلى الإنزلاق نحو حرب أوسع ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم".

وأكّدت أنّ استمرار العدوان على إيران لن يُحقق الأهداف المرجوة، ولن ينجح في كسر إرادة الشعب الإيراني أو النيل من صموده، بل سيؤدي إلى مزيدٍ من التورط وتعميق مأزق أميركا الاستراتيجي وسيكون الفشل الذريع حليفها.

كذلك، لفتت إلى أنّ "استمرار العدوان الأميركي يترتب عليه آثار خطيرة على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأسواق النفط والطاقة، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي".

كما أشار البيان إلى حق الجمهورية الإسلامية في إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، والرد على أيّ اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها بما في ذلك استهداف القواعد الأميركية في المنطقة.

وأعلنت تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع إيران الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة العدوان والحصار الأميركي المفروض عليها.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن مع طهران، تشن الولايات المتحدة اعتداءات متكررة على جمهورية إيران الاسلامية، بدعوى "الدفاع عن النفس" .

.....................

انتهى / 323