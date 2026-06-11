إقامة ندوة دولية بعنوان «الحج والحضارة الإسلامية؛ من التحول الفردي إلى التضامن الاجتماعي ووحدة الأمة»

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ انعقدت ندوة دولية تحت عنوان «الحج والحضارة الإسلامية؛ من التحول الفردي إلى التضامن الاجتماعي ووحدة الأمة» بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من الجامعات والمعاهد والحوزات العلمية في إندونيسيا، وذلك بالتعاون مع المجمع العالمي لأهل البيت (ع) وعدد من المؤسسات العلمية والثقافية الإسلامية، حيث سلطت الضوء على الأبعاد الحضارية والاجتماعية لفريضة الحج ودورها في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية.

وأكد المشاركون أن الحج لا يقتصر على كونه عبادة فردية، بل يمثل مدرسة تربوية وحضارية تسهم في بناء الإنسان المسلم وتعزيز قيم الأخوة والتعاون والتكافل بين الشعوب الإسلامية. كما ناقشوا دور الحج في ترسيخ التضامن الاجتماعي وتقوية الروابط بين المسلمين بمختلف مذاهبهم وثقافاتهم.

وتناول حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد شريفاني، ممثل مكتب قائد الثورة الإسلامية في إندونيسيا ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في جاكرتا، محاضرة بعنوان «الأبعاد الفردية والاجتماعية للحج في القرآن والحديث».

وقدّم البروفيسور الدكتور عبد الزمان، أستاذ علوم التفسير في الجامعة الإسلامية الحكومية بتولونغ أغونغ، محاضرة بعنوان «الحج والتضامن الاجتماعي ووحدة الأمة»، فيما استعرض الدكتور عمر شهاب في محاضرته «الأبعاد التربوية لعبادة الحج» الدور التعليمي والأخلاقي لهذه الفريضة.

وأدار الندوة الدكتور أكمل كامل الذي أكد أهمية مواصلة الدراسات العلمية حول الحج بوصفه عاملاً أساسياً في تعزيز الوحدة الإسلامية وبناء الحضارة الإنسانية القائمة على القيم الإيمانية والتعاون بين الشعوب.

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