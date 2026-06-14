986 شهيدًا في غزة منذ وقف النار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها الأحد، أن عددا من الجثامين لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، نتيجة تعذر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع الاستهداف حتى الآن، ما يرجح ارتفاع الحصيلة الفعلية للضحايا مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وذكرت أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 986 شهيدا، إضافة إلى 3,138 إصابة، إلى جانب تسجيل 783 حالة انتشال من تحت الركام.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72,996، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 173,246، ما يعكس حجم الخسائر البشرية المتواصلة في القطاع.

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