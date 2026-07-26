بيان تعزية آية الله الأعرافي إثر رحيل الشيخ النعماني الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صدر عن مكتب سماحة آية الله علي رضا الأعرافي، مدير الحوزات العلمية في إيران، بيانُ نعيٍ بوفاة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد رضا النعماني، وقدّم فيه العزاء إلى الحوزات العلمية وأسرة الفقيد ومحبّيه. وفيما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ رحيل العالم الجليل سماحة العلامة الشيخ محمد رضا النعماني (طاب ثراه)، والذي كان رفيق درب السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس الله سره)، والوكيل الشرعي لسماحة الإمام الخامنئي (مدّ ظله العالي)، ومصداقًا جليًا للعالم العامل والمجاهد المثابر؛ حيث أفنى عمره الشريف في خدمة المذهب والإسلام والمسلمين، والدفاع عن شريعة خاتم النبيين (صلى الله عليه وآله وسلم).

إننا، إذ نعزي الحوزات العلمية وأسرة الفقيد ومحبّيه بهذا المصاب الجلل، نسأل المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل.

آمين رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

علي رضا الأعرافي

مدير الحوزات العلمية في إيران

يُذكر أنّ المصادر العراقية أفادت بأنّ الفقيد تُوفّي في منزله بقضاء النعمانية، ظهر يوم الخميس 23 يوليو/تموز 2026، عن عمر ناهز 70 عامًا.

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