وزيرا خارجية إيران وفرنسا يبحثان هاتفيا مسار التطورات الدبلوماسية

رمز الخبر: 1826069

أجرى كل من السيد عباس عراقجي وجان نويل بارو، وزيرا خارجية إيران وفرنسا، ظهر اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن مسار التطورات الدبلوماسية المتعلقة بالاحداث الجارية بالمنطقة.