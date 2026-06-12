وزيرا خارجية إيران وفرنسا يبحثان هاتفيا مسار التطورات الدبلوماسية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تشاور الوزيران عراقجي وبارو ايضا بشأن آخر المستجدات في المنطقة، ومسار التطورات الدبلوماسية الجارية بوساطة باكستانية، بالإضافة إلى بعض القضايا الثنائية.
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انتهى/ 278
12 يونيو 2026 - 15:06
رمز الخبر: 1826069
أجرى كل من السيد عباس عراقجي وجان نويل بارو، وزيرا خارجية إيران وفرنسا، ظهر اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن مسار التطورات الدبلوماسية المتعلقة بالاحداث الجارية بالمنطقة.
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تشاور الوزيران عراقجي وبارو ايضا بشأن آخر المستجدات في المنطقة، ومسار التطورات الدبلوماسية الجارية بوساطة باكستانية، بالإضافة إلى بعض القضايا الثنائية.
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