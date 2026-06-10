مجلس إدارة المعاهد الشيعية في باكستان يُنشئ مجلساً أعلى من تسعة أعضاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بحسب بيان صادر عن المنظمة، سيتألف المجلس من تسعة أعضاء، بمن فيهم الرئيس والأمين العام كعضوين بحكم منصبيهما. ويضم المجلس أيضاً علماء دين شيعة بارزين وقادة من مختلف مناطق باكستان. والأعضاء المعينون حديثاً هم: العلامة سيد ساجد علي نقوي، زعيم الطائفة الشيعية الباكستانية؛ والعلامة مالك إعجاز حسين نجفي من خوشاب؛ والعلامة رازي جعفر نقوي من كراتشي؛ والعلامة الشيخ محمد إسحاق نجفي من إسلام آباد؛ والعلامة محمد محسن مهدوي من سكاردو؛ والعلامة الشيخ محمد حسن سروري من سكاردو؛ والعلامة خورشيد أنور جوادي من هانغو. ويعمل المجلس الأعلى كهيئة إشرافية على وفاق المدارس الشيعية في باكستان، وهو الاتحاد المسؤول عن تنسيق والإشراف على المعاهد الدينية الشيعية التابعة له في جميع أنحاء البلاد. يتولى المجلس مسؤولية توجيه إدارة المعاهد الدينية، والإشراف على إنشاء مؤسسات جديدة، وتقديم التوجيهات في الشؤون التنظيمية والعقائدية.

وبموجب دستور الاتحاد، يُلزم المجلس الأعلى بعقد اجتماعين على الأقل سنويًا. كما يتولى المجلس مسؤولية تعيين لجنة انتخابية كل خمس سنوات للإشراف على اختيار رئيس جديد للاتحاد. وأعرب آية الله النجفي عن ثقته بأن المنظمة ستواصل أداء مسؤولياتها بكفاءة تحت إشراف علماء دين ذوي خبرة وكفاءة عالية. وأكد أن المجلس المُشكّل حديثًا سيؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الوظائف التعليمية والإدارية للاتحاد، ودعم تطوير المؤسسات الدينية الشيعية في جميع أنحاء باكستان. وتُعدّ وفاق المدارس الشيعية في باكستان إحدى الهيئات التعليمية الدينية الرئيسية في البلاد، وهي تمثل وتنظم شبكة من المعاهد الدينية الشيعية على مستوى الدولة.