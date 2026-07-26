ألبانيز: "الجيش" الإسرائيلي والمستوطنون يرتكبون مذابح جماعية في الضفة الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، السبت، إن مستوطنين وقوات من "الجيش" الإسرائيلي يرتكبون معاً "مذابح جماعية" ضد مدنيين عزّل في أنحاء الضفة الغربية.

وأضافت ألبانيز، في منشورٍ على منصة "إكس"، أن المستوطنين وقوات الاحتلال "يوحّدون صفوفهم"، مشددةً على أن الأمر "لا يقتصر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد قليل من العناصر الفاسدة"، مضيفةً: "هذه هي إسرائيل".

كما طالبت بحظر السلاح ووقف التجارة فوراً مع "إسرائيل"، معتبرة أن ذلك هو "ما يقتضيه القانون الدولي".

وأرفقت ألبانيز فيديو يظهر اعتداءات مستوطنين وجنود إسرائيليين على فلسطينيين بقرية فرعتا شرقي محافظة قلقيلية شمالي الضفة.

وتشهد مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية، حملات اقتحامات واسعة تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عشرات الشبان، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين تسفر عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.