مساجد شمال تكساس تفتح أبوابها لمواجهة الخوف من الإسلام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ فتحت المساجد في شمال تكساس أبوابها للزوار هذا الشهر، مُظهرةً أن لقاءً مباشراً بعد الظهر يُبدد الخوف أكثر من أي رد على نقاش سياسي.

رحّبت الجمعية الإسلامية لشمال تكساس في ريتشاردسون بالعائلات والجيران والزوار الجدد في يوم المسجد المفتوح.

قدّم المتطوعون للزوار شرحاً وافياً عن التقاليد الإسلامية، وأجابوا على استفساراتهم حول الدين والثقافة، وقدّموا مواداً تعريفية عن القرآن الكريم والممارسات الإسلامية، بالإضافة إلى جولات في المسجد، وجلسات حوارية، وفرصة لمشاهدة الصلاة، وتناول وجبات طعام تقليدية.

وقال سبيل أحمد، من منظمة "غين بيس" للتوعية، والمتحدث الرئيسي، إن هذه الفعاليات جاءت استجابةً مباشرةً لتزايد الحوادث المعادية للمسلمين والمعلومات المضللة في تكساس، لا سيما فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، التي وصفها بأنها ليست نظاماً قانونياً موازياً مفروضاً على أحد، بل إطاراً أخلاقياً يقوم على المسؤولية الشخصية والرحمة ورفاهية المجتمع والعدالة.

أشار إلى الاهتمام بالجيران، وحماية البيئة، ودعم الفئات الضعيفة، ومناهضة العنصرية كأمثلة على مبادئه، مؤكدًا أن التواصل الشخصي يحل محل الصور النمطية بالتفاهم.

وقد تجلى ذلك بوضوح في القاعة. قال كولين فليتشر، الذي كان يزور مسجدًا لأول مرة، إن تلك الزيارة ساعدته على فهم المعتقدات الإسلامية وحفزته على بناء علاقات تتجاوز الانقسامات الدينية.