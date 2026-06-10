أكرم الكعبي يشيد بالحرس الثوري الإيراني والمقاتلين اليمنيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشاد الأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية، النجباء، بالعملية الانتقامية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد الكيان الإسرائيلي، واصفًا إياها بأنها "مصدر فخر"، مؤكدًا أن لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الأعداء. أدلى الشيخ أكرم الكعبي بهذه التصريحات في بيانه الأخير، الذي صدر بعد يوم من إتمام الحرس الثوري الإيراني عمليته الانتقامية ضد الكيان الإسرائيلي. وقال: "نتقدم بتحية وتقدير وإعجاب لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفراد الحرس الثوري البواسل على معاقبتهم للكيان الصهيوني".

كما أشاد العالم العراقي بالمقاومين اليمنيين لتحركهم السريع الذي "وجه ضربة مفاجئة للعدو". وحذر الكعبي كل من "يعتقد بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع أهل "جزيرة إبشتاين" - أولئك الغارقين في الفساد والخيانة - المعروفين بنقض عهودهم وممارسة الخداع". وقال إن العدو لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح، متعهداً بأن المقاومة العراقية لن تتراجع أبداً عن المسار الذي اختارته في مواجهة الخصوم.