قاليباف: أي عدوان سيرد بحزم ودون تأخير

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرّح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بأن إيران وقفت في وجه أكثر جيوش العالم تجهيزًا وتسليحًا، وأثبتت أن النصر يُحقق في ساحة الإرادة، وكتب: إن قدرات الدفاع والردع في البلاد قائمة، وأي عدوان سيُرد عليه بحزم ودون تأخير.

وفي رسالة بمناسبة ذكرى شهداء الاقتدار، وذكرى استشهاد القادة والعلماء وعدد من أبناء الوطن في حرب الأيام الاثني عشر قال قاليباف: على الرغم من استشهاد القادة والعلماء، فإن مسيرة العلم والمعرفة لم تتوقف، ولم تتضاءل قدرات الدفاع والردع في البلاد؛ وأي عدوان سيُرد عليه بحزم ودون تأخير.

واضاف: أظهرت الحروب الثلاث المفروضة للعالم أن طريق الفتح والنصر يمر عبر قلب المقاومة والاستشهاد، وأن الشعب اصبح ناهضا والشارع سندًا للميدان العسكري.

وتابع: عندما يكون الطريق واضحًا، ويكون الوعد الإلهي سندًا لنا، فكما ضمن دم الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه بقاء الإسلام، فإن أرواح القادة والعلماء وجميع الشهداء تضمن استمرار هذا الطريق وتحقيق النصر النهائي.

وقال: شاهدٌ واضحٌ على هذه الحقيقة هو الوضع الراهن في إيران، حيث لم يتوقف تقدم العلم والمعرفة رغم استشهاد القادة والعلماء، ولم تتضاءل قدرات البلاد الدفاعية والردعية، ويتم الرد على أي عدوان بحزم ودون تأخير.

واكد إن كرامة إيران، واستمرار الإسلام، ونهضة أمم العالم مرهونةٌ بهذه المقاومة والإيثار والتمسك بالوعد الإلهي.

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