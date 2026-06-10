البحرين تحظر الحداد على زعيم الثورة الإسلامية الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حظرت البحرين إقامة مراسم الحداد على آية الله السيد علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، خلال إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام. ووفقًا لمركز الدراسات البحرينية، نقلاً عن موقع "المونيتور"، أعلن نظام آل خليفة حظر إقامة مراسم الحداد على آية الله علي خامنئي خلال إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام. وفي وقت سابق، صرّح مسؤول رفيع في دائرة الأوقاف الجعفرية البحرينية بأن وزارة الداخلية أرسلت تعليمات تتضمن شروطًا صارمة ومقيدة لإقامة مراسم العزاء في شهر محرم، وخاصةً عاشوراء هذا العام، وهي شروط يرى فيها النقاد تصعيدًا للسياسات التقييدية ضد الحريات الدينية في البحرين. وبناءً على هذه التعليمات، أكدت الأجهزة الأمنية على ردها الحازم على أي انتهاكات، وفرضت قيودًا مشددة على الدعاة، ومسؤولي الحسينيات (المراكز الدينية الشيعية)، ومنظمي المراسم.

تشمل هذه القيود حظر إثارة القضايا السياسية أو القانونية، وحصر محتوى الخطابات في الإطار الذي وضعه نظام المنامة. كما حظرت السلطات البحرينية استخدام شعارات ولافتات معينة تعتبرها الحكومة "غير تقليدية"، وهو مصطلح عام يُستخدم لمنع أي تعبير عن التضامن مع القضايا الإقليمية أو انتقاد السياسات الداخلية للحكومة. وأصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا توجيهًا بحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق. وقد لاقت هذه الخطوة، التي بررتها بالوضع الأمني ​​في المنطقة، انتقادات واسعة، إذ يرى بعض المراقبين أنها جزء من حملة قمع متزايدة ضد الطائفة الشيعية في البحرين، لا سيما وأن هاتين الدولتين من أهم وجهات الحج للشيعة.