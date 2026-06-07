فعالية ثقافية وخطابية إحياءً لذكرى يوم الولاية (عيد الغدير) في الحديدة اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نظمت الإدارة العامة لقطاع البحر الأحمر بمصلحة خفر السواحل، بمحافظة الحديدة فعالية ثقافية وخطابية إحياءً لذكرى يوم الولاية.

وفي الفعالية، أشار وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام علي عليه السلام، ومفهوم الولاية الذي يحمي الأمة من التولي للمستكبرين وأعداء الإسلام.

وأكد أن التمسك بمبدأ الولاية هو الحصن المنيع للشعب اليمني في مواجهة التحديات الراهنة والدافع الأساسي للصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار.

وأشاد البشري بجهود مصلحة خفر السواحل وقطاع البحر الأحمر في تنظيم هذه الفعاليات التي تعزز الهوية الإيمانية والارتباط الوثيق بأمير المؤمنين علي عليه السلام وثقافته الجهادية.

وخلال الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ونائب مدير قطاع البحر الأحمر بمصلحة خفر السواحل العقيد علي الشحيفي، تطرق مسؤول قطاع الإرشاد بالمحافظة، عبدالرحمن الورفي، الى البعد الإرشادي والتاريخي لذكرى يوم الولاية.. موضحاً أن خط الولاية هو امتداد للرسالة الإلهية والنهج المحمدي القويم الذي يضمن للأمة قوتها ووحدتها في مواجهة الطواغيت.

ودعا إلى تعميق الوعي المجتمعي بأهمية هذه المناسبة، ومواصلة السير على نهج الإمام علي في التضحية والفداء، والوقوف بمسؤولية أمام المؤامرات التي تستهدف الأمة الإسلامية.

من جانبه، تطرق هارون أبو شائع في كلمة القطاع إلى دلالات يوم الغدير والوصية النبوية في غدير خم.. مؤكداً أن الولاية صمام أمان للأمة لإخراجها من حالة الشتات والتبعية إلى آفاق العزة والكرامة.

ولفت إلى أهمية تجسيد أخلاق وقيم الإمام علي في الواقع العملي والجهادي، وخصوصاً لدى رجال الأمن والمرابطين في ثغور الوطن والسواحل اليمنية لحمايتها وصونها.

تخللت الفعالية، فقرات شعرية وإنشادية عبرت في مجملها عن مكانة المناسبة.

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