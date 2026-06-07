آية الله هادوي الطهراني: الفقيد آية الله الفياض جمع عمق الفقه مع الرؤية الواضحة والاهتمام بالزمان والمكان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) بيانا عزى فيه برحيل آية الله العظمى الحاج الشيخ إسحاق الفياض، أحد مراجع التقليد الشيعة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (رحمه الله).

لا شك أن أفول هذا النجم الساطع في الفقاهة من سماء الحوزة المباركة في النجف الأشرف الزاخرة بالنجوم، يُعدُّ ثُلمةً لا يجبرها شيء.

لقد كان شخصيةً فريدةً من نوعها، جمع عمق الفقه مع الرؤية الواضحة والاهتمام بالزمان والمكان، وجسّد ذلك في فتاواه. وكان هذا الفقيه الحكيم يتحلى بتواضع لا يمكن وصفه، بحيث إن كل من يلتقي به يُفتن بهذا الخُلُق. وإن ارتحال هذا العالم الجليل في عيد الولاية والإمامة العظيم يبشر بمرافقة هذه الروح السامية للأئمة المعصومين عليهم السلام.

وإذ أتقدم بأحر التعازي بهذه المصيبة الأليمة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلى جميع مراجع التقليد العظام، ولا سيما مراجع النجف الأشرف (دامت بركاتهم)، وإلى العلماء والفضلاء وطلاب الحوزات العلمية، وخاصة تلامذته الكرام، وإلى جميع الشيعة، ولا سيما أبناء أفغانستان الأعزاء، وإلى جميع ذوي الفقيد، وبالأخص نجله الكريم، سائلاً من الله الواحد الأحد لذلك الفقيه العالم مرافقة محمد وآل محمد (عليهم السلام)، ولجميع ذويه ومحبيه الصبر الجميل والأجر الجزيل.

مهدي هادوي الطهراني

قم عشُّ آل محمد (عليهم السلام)

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